Antalya’da İki Araç Çarpıştı, Yaralı

TRAFFİK KAZASI ANTALYA’DA MEYDANA GELDİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında bir kişi yaralanıyor. Kaza, Bahçelievler Mahallesi’ndeki Çetin Emeç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bahri B. idaresindeki 51 ACU 740 plakalı otomobil, Çetin Emeç Caddesi üzerinde seyir halindeyken 5027 sokağa dönüş yapmak istedi.

ÇARPIMANIN ETKİSİYLE YARALANMA OLDU

Bu sırada aynı caddede Sorgun Bulvarı yönüne giden Nejmettin Ö. kontrolündeki 07 BSY 515 plakalı otomobil ile çarpışma gerçekleşiyor. Çarpışmanın şiddeti nedeniyle, 51 ACU 740 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İlknur B. yaralanıyor. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

Dilucu Sınır Kapısı’nda Anma Töreni

Iğdır'da, 8 Eylül 2015'te PKK'nın saldırısında şehit düşen 13 polis memuru, Dilucu Şehitleri Anıtı'nda 10. yıl dönümünde anma töreniyle yad edildi.
Motosikletli Kurye Bariyerlere Çarparak Yaralandı

Silivri'de bir motosikletli kuryenin direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpması sonucunda ağır yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

