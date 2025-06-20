Antalya’da İki Araç Çarpıştı, Yaralı Var

KAZA NEDENİYLE YARALILAR VAR

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, Bahçelievler Mahallesi 5048 Sokak’ta gerçekleşti. Çetin Emeç Caddesi yönünde giden Cehla B.E.’nin kullandığı 07 ARH 744 plakalı otomobil, 5054 Sokak kesişiminde Esen E. Y.’nin sürücüsü olduğu 07 BNE 071 plakalı araca yan tarafından çarptı.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 07 ARH 744 plakalı otomobilin sürücüsü Cehla B.E. ve araçtaki Nihal S. sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla alakalı olarak inceleme çalışmaları başladı.