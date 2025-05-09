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Antalya’da İki Araç Çarpıştı, Yaralı Yok

KAZA DETAYLARI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Olay, Çevreyolu Sorgun-Otogar Köprülü Kavşak yan yolda gerçekleşti. Antalya istikametinden gelen Mutlu Y.’nin kullandığı 07 ADP 633 plakalı Opel marka otomobil, Demokrasi Bulvarı’na dönüş yapmaya çalıştığı esnada, Alanya yönünde seyreden Mert D. Ç.’nın kullandığı 16 BHC 912 plakalı Fiat marka araçla çarpıştı.

ARAÇLARDAKİ HASAR VE GÜVENLİK

Çarpmanın etkisiyle Mutlu Y.’nin aracı devrildi, diğer araç ise trafik ışığına çarparak refüje çıktıktan sonra durabildi. Bu kaza sonucunda her iki araçta da ciddi hasar meydana geldi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sürücülere müdahale etmeye çalıştı, ancak her iki sürücü de kendilerini iyi hissettiklerini belirterek hastaneye gitmeyi reddetti. Neyse ki, kazada yaralanan kimse olmaması büyük bir şans oldu.

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