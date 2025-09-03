Antalya’da İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

ANTALYA’DA TRAFİK KAZASI

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve sonuç olarak 3 kişi yaralandı. Batuhan P.S’nin sürücülüğünü yaptığı 16 AGA 80 plakalı otomobil, Orta Mahalle’deki Otogar Kavşağı’nda Sadık K. yönetimindeki 43 AGZ 675 plakalı araçla çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda her iki sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan E.M. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere ulaştırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kavşakta iki otomobilin çarpışarak savrulma anı net bir şekilde yer alıyor.