Antalya’da İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

KAZA SONRASINDA YARALILAR BÜYÜK ENDİŞE YARATTI

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. Burdur – Korkuteli yolunda seyreden İ.U (55) yönetimindeki 81-SV-ZD yabancı plakalı otomobil, A.D’nin (28) kullandığı 09 KP 799 plakalı araçla Garipçe Mahallesi kavşağında çarpıştı. Olay sonrası durumun bildirilmesiyle birlikte, kaza yerine acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.

KURTARMA OPERASYONU VE HASTANEYE SEVK

Kazada, araç sürücüleri ile A.D’nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan D.D. (29) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü A.D, kurtarma ekiplerinin çalışmaları sayesinde araçtan çıkarıldı. Ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne ulaştırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi verildi.

ÖNEMLİ

Kahramanmaraş’ta 17 Zanlı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 17 kişi tutuklanırken, 193 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve tarihi eserler ele geçirildi.
Sinopsor, Orduspor 1967’ye Yenildi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Sinopsor, Orduspor 1967'ye 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Gol atıp takımına katkıda bulunanlar Ali ve Alim oldu.

