Haberler

Antalya’da iki araç çarpıştı, yaralılar var

İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA

Antalya’da Konya yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda, biri ağır olmak üzere toplamda altı kişi yaralandı. Kaza, Antalya-Konya D-687 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Mustafa K. idaresindeki 08 JL 073 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ömer Y. yönetimindeki 60 AFJ 766 plakalı araçla çarpıştı. Kaza, tünele beş kilometre mesafedeki Beydiğin Mahallesi Murtbeli mevkiinde yaşandı.

Yaralıların durumu

Çarpışma sonucunda her iki araç da büyük hasar gördü ve hurdaya döndü. Kazada sürücülerin yanı sıra yolcular Mevlüt Y., Melek Y., Mesut Y. ve Melis Y. da yaralanarak olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaralılar, ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa K.’nin hayati tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile gerçekleşecek Süper Lig maçı öncesi antrenmanlar gerçekleştirerek taktik çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Antrenmanlar dinamik ısınma, pas ve savunma-hücum çalışmaları içeriyor.
Haberler

Zeki Çelik’ten Beşiktaş’a tepki geldi

Zeki Çelik'in Beşiktaş'ın transfer videosunu sosyal medyada beğenmesi, taraftarlar arasında "Acaba Beşiktaş'a mı katılıyor?" sorularını gündeme getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.