Antalya’da iki araç çarpıştı, yaralılar var

İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA

Antalya’da Konya yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda, biri ağır olmak üzere toplamda altı kişi yaralandı. Kaza, Antalya-Konya D-687 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Mustafa K. idaresindeki 08 JL 073 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ömer Y. yönetimindeki 60 AFJ 766 plakalı araçla çarpıştı. Kaza, tünele beş kilometre mesafedeki Beydiğin Mahallesi Murtbeli mevkiinde yaşandı.

Yaralıların durumu

Çarpışma sonucunda her iki araç da büyük hasar gördü ve hurdaya döndü. Kazada sürücülerin yanı sıra yolcular Mevlüt Y., Melek Y., Mesut Y. ve Melis Y. da yaralanarak olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaralılar, ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa K.’nin hayati tehlikesi bulunduğu aktarıldı.