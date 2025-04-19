Antalya’da İki Arkadaş Kavga Etti. Muhammed Ali Durmuşer Bıçaklandı, Gözaltına Alındı. Hikmet E. Tutuklandı, Tedavi Devam Ediyor. Eşi Olayı Anlattı, Adalet Bekliyoruz. Tehditler Sosyal Medyada Var. Çirkin Sözlerle Tahrik Edilmiş

ANTALYA’DA KAVGA VE AĞIR YARALANMA

Antalya’da uzun zamandır husumet bulunan iki arkadaşın sosyal medya üzerinden başlattığı tartışma, köklü bir kavgaya dönüştü. Kendi evinin önünde saldırıya uğrayan Muhammed Ali Durmuşer, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 11 bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Şu an hastanede yaşam mücadelesi veren Durmuşer’in durumunun ciddi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TARTIŞMA NEDENİYLE GÖZALTI

Olay, Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi’nde 21202 sokakta yaşandı. Daha önce yakın arkadaş olan Muhammed Ali Durmuşer ve Hikmet E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle bir tartışma çıktı. Ardından sosyal medya üzerinden atışmalara devam eden ikili, 16 Nisan gecesi bir araya geldi. Muhammed Ali Durmuşer, marketini kapatıp evine yönelirken, Hikmet E. de aracıyla onun evinin bulunduğu sokağa geldi.

Daha sonra Durmuşer, eşine “Saldırıya uğradım ve bıçaklandım” şeklinde bir mesaj gönderdi. Eşi ve yakınları, olay yerine geldiğinde Durmuşer’i kanlar içinde buldu. Acil servise çağrı yapılması ile sağlık ekipleri müdahale etti ve Durmuşer hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLAMA VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Olayla bağlantılı olarak Hikmet E. ve iki diğer kişi gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma sürecinde, üç şahsın adliyeye sevk edilmesi sonrası Hikmet E., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer iki kişi ise serbest bırakıldı. Şu an için Muhammed Ali Durmuşer’in hastanede yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

EŞİNİN DUYGUSAL AÇIKLAMALARI

Muhammed Durmuşer’in eşi Cennet, olay anında eşinin kendisini telefonla aradığını ve “Aileme haber ver, ölüyorum ben” dediğini belirtti. Durmuşer’in olaydan önce arkadaşının evinin önünde beklediğini ve eşinin oraya gittiğinde bıçaklanarak yaralandığını aktardı. Cennet, “Eşim beni aradıktan sonra telefon kapandı. İkinci kez aradığımda bıçaklayan kişinin ağabeyi telefona çıktı” ifadelerini kullandı.

BABANIN BEYANLARI

Soydaş Durmuşer’in babası Abdulkadir, oğlunun pusuya düşürüldüğünü iddia etti. Oğlunun birçok kişi tarafından sevilen biri olduğunu ve sosyal medya üzerinden tehditler aldığını aktardı. “Oğluma yönelik tahrikler yaşandı ve bıçaklama olayı sonrasında adaletin yerini bulacağına inanıyoruz” dedi. Arkadaşları ise, iki kişi arasında bir süredir süren sorunlar ve sosyal medya üzerinden yapılan tehditlerin bulunduğunu dile getirdi.

Bu olay, sosyal medyada yaşanan gerginliklerin ne denli tehlikeli sonuçlar doğurabileceğinin açık bir örneği olarak gündeme geldi.