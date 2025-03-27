Antalya’da İki Kişiyi Öldüren Sanığın Cezası Açıklandı

ANTALYA’DA CİNAYETLERİN GEREKÇELERİ AÇIKLANDI

Antalya’da, kendisine küfrettiğini iddia ettiği motokurye Ali Diken ile baldızı Zeynep Ece Aksay’ı öldürüp gömen Zeynel Boyacı’nın aldığı cezanın gerekçesi açıklandı. Kararda, Aksay cinayetinde maktulü gömme çabası ve olayın üstünü örtme girişimi ile Diken cinayetinden sonra parayı çekip kahvaltıya gitmesi gibi nedenlerden dolayı haksız tahrik hükümlerinin uygulanmadığı vurgulandı.

CİNAYETLERİN İŞLENİŞ ŞEKLİ

Ali Diken’den haber alamayan yakınları, 20 Aralık 2023’te emniyete başvurdu. Polis Diken’i bulmak için çalışma başlatırken, 22 Ocak 2024’te bir televizyon programında Zeynel Boyacı, Diken’i öldürdüğünü itiraf etti. Boyacı, kendisine küfür ettiğinden dolayı Diken’i öldürdüğünü belirtti. Antalya’ya getirilen Boyacı, Diken’in gömülü olduğu yeri polislere gösterdi. Kundu Mahallesi’ndeki arazide yapılan kazıda, Ali Diken’in cenazesine ulaşıldı. Boyacı, 4 saatlik arama sonucunda baldızı Zeynep Ece Aksay’ın cesedinin bulunduğu bölgeyi de gösterdi. Aksay’ın ailesi, kendisi için 13 Ağustos 2023’te kayıp ihbarında bulunmuştu.

CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği’nde alınan ifadelerde, Zeynel Boyacı, Ali Diken’i para meselesi ve küfür ettiği gerekçeleriyle boğarak öldürdüğünü söyledi. Boyacı, muerto Diken’e ait banka kartından cinayet sonrası para çektiği de ortaya çıktı. Baldızını ise madde bağımlılığı ve ilişkisi olduğu sebepleriyle döverek öldürdüğünü ifade etti. Boyacı, çıkartıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

MAHKEME KARARI VE GEREKÇELER

Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4 Mart’ta görülen duruşmada Zeynel Boyacı’ya, baldızını ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis, Ali Diken’i ise ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Boyacı, ayrıca Diken’e karşı ‘Yağma’ suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar ise beraat etti. Mahkeme, gerekçeli kararda Boyacı’nın Aksay cinayetindeki savunmasının inandırıcı olmadığını ve olaydan sonra maktulü gömme çabası gibi eylemleri sebebiyle pişmanlık göstermediği kanaatine vardı.

AİLENİN İTİRAZI VE YARGI SÜREÇLERİ

Diken ailesinin avukatlarından Elif Büşra Berber, sanığın cezalandırıldığını belirtirken, İ.B. hakkında verilen kararın yetersiz bulunduğunu ve istinaf başvurusu yapılacağını söyledi. Diğer avukat Isam Gezer de, İ.B.’nin olayın başında “Cinayeti biliyordum” demesine rağmen çelişkili ifadeleri nedeniyle üst kanun yollarında mücadelenin süreceğini dile getirdi.