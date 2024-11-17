“Antalya’da İki Mevsim Bir Günde”

HAVA DEĞİŞİMLERİ ŞAŞIRTICI OLDU

Antalya’da birkaç saat içinde gerçekleşen hava değişiklikleri vatandaşları ve yabancı turistleri şaşkına çevirdi. Yüksek kesimlerde kar yağışının gözlemlenmesinin ardından, şehir merkezinde güneşli hava aniden bastıran sağanak yağışa döndü. Güne güneşli bir atmosferle başlayan Antalyalılar, öğleye doğru meydana gelen şiddetli yağış karşısında şaşkınlık yaşadı. Beydağları’nın yüksek kesimlerinde kar dikkat çekerken, sabah saatlerindeki güneşli hava yerini sağanak yağışa bıraktı.

ANTALYALILAR SAHİLE AKIN ETTİ

Birkaç saat süren yağış sonrasında yeniden beliren güneşli havayı değerlendiren Antalyalılar, Konyaaltı Sahili’ne yöneldi. Bazı vatandaşlar ve yabancı turistler seyir terasında ve sahilde fotoğraf çekerken, kimileri dalgaların arasında denize girmekten çekinmedi. Diğer bazı vatandaşlar ise yürüyüş yapmayı tercih etti.

İLK KAR ANTALYA’YI BEYAZA BOYADI

Ayrıca, Antalya’nın Alaçebel mevkiisinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte öğle saatlerinde yılın ilk karı yağdı. Kısa süreli kar yağışı ile yerler beyaza büründü. Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerindeki 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiine mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı öğle saatlerinde başladı ve kısa bir süre sonra durdu. Yaklaşık 3 kilometrelik bir alanı kaplayan kar, 3 santimetre kalınlık oluşturarak yeri beyaza dönüştürdü. Fakat kısa bir süre sonra kar, yerini yağmura bıraktı ve erimeye başladı. Ayrıca, Akseki’nin yüksek kesimlerine de kar yağarken, Çimi Yaylası da beyaza büründü.