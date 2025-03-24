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Antalya’da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

KAZA ANINDA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında, Serik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi eski Cuma pazarı bölgesinde gerçekleşti. Bekir G. yönetimindeki 07 VFN 23 plakalı otomobil, sürücüsü belirlenemeyen 07 BDB 484 plakalı araçla çarpıştı.

SALGINDA YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda sürücü Bekir G. yaralandı. Olayın ardından, 112 Acil Servis ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Bekir G. Serik Devlet Hastanesine taşındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme işlemine de başlandı.

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