Antalya’da intihar eden oda başkanı

ŞİDDETLİ TARTIŞMA SONUCU TRAJEDİ

Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana gelen olayda, pastanede çalışan bir genç kadını ziyarete giden arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası trajik bir olay gerçekleşti. Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, yanında taşıdığı tabancayla Elif Kılıç’ı (32) ziyaret eden arkadaşı Hasan Fırat (30) ile girdiği tartışmada, her ikisini de vurdu. Bu olay sonucunda, Havaalanı’nda çalışan Kılıç ve Fırat ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ikiliyi hastaneye kaldırdı ancak maalesef hayatlarını kaybettiler.

İNTİHAR VE CENAZE TÖRENİ

Olayın ardından Kerim Üre, Habipler Mahallesi’nde aracının içinde aynı tabancayla intihar etti. Üre’nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi sonrasında yakınlarına teslim edildi. Olay, çevre sakinleri arasında büyük bir üzüntü yarattı ve hala daha açıklığa kavuşmayan birçok soruyla gündemde kalıyor. Bu tür şiddet olayları, toplumsal huzur ve güvenliği doğrudan etkileyen önemli bir konu.

M. Kayseri Yolunda Kaza Meydana Geldi

Malatya-Kayseri yolunda meydana gelen kafa kafaya çarpışmada 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Muğla’da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Seydikemer'de göçmenlerin yakalanmasıyla birlikte bir çocuk ve iki kaçakçı gözaltına alındı. Beş düzensiz göçmenin de aralarında bulunduğu olay, dikkat çekti.

