Antalya’da İntihar: Gardıropta Kendini Yakarak Can Verdi

ANTALYA’DA İNTİHAR OLAYI İNCELEME ALTINDA

Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki Güzeloba Mahallesi 2134. Sokak’ta, bir apartmanın birinci katında gerçekleşiyor. Saat 15.00 sıralarında, gardırobun içinde yanıcı maddelerle kendini yakan bir kişi intihar ediyor. Apartmanda yoğun dumanı fark eden komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor.

POLİS VE İTFAYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından hızlıca harekete geçen polis ve itfaiye ekipleri olay yerine ulaşıyor. Ekipler, kilitli kapıyı açarak yoğun dumanın yayıldığı daireye giriyor. Yapılan incelemede, 57 yaşındaki Uğur M’nin gardırop içinde yanmış bir halde bulunduğu tespit ediliyor. Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Uğur M’nin yanıcı maddelerle kendini ateşe verme ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor.

INCELEME SÜRÜYOR

Ekipler, evdeki bir tableti de incelenmek üzere alıyor. Tabletin, gardıroba doğru bakan ancak çalıştırılamayan bir cihaz olduğu belirtiliyor. Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Uğur M’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılıyor. Olay, detaylı bir şekilde incelenmeye devam ediyor.