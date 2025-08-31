Gündem

Antalya’da Irmağa Giren Genç Boğuldu!

antalya-da-irmaga-giren-genc-boguldu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE MEKAN

Saat 18.00 civarında Sarıabalı Mahallesi’ndeki Şahin Tepesi piknik alanında olay meydana geldi. Cüneyt Akkanat, iki arkadaşıyla birlikte bu bölgeye piknik yapmak amacıyla gitti.

SERİNLEMEK İÇİN SUYA GİRDİ

Serinlemek isteyen Akkanat, Köprüçay Irmağı’na girdi. Bir süre sonra Akkanat’ın suda çırpındığını gören çevredekiler yardım etmeye çalıştı ancak bu çabalar başarılı olamadı.

KURTARMA ÇABALARI VE MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Piknik alanında görevli zabıta memuru Ahmet Seçim, suya atlayarak Akkanat’ı kurtarmayı başardı ve karaya çıkardı. Sağlık ekipleri de olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ancak Akkanat, Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılmasına rağmen yapılan müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

CANSIZ BEDENİ MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Akkanat’ın cansız bedeni, hastanede gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından morga götürüldü.

ÖNEMLİ

Gündem

Arda Ünyay, Takipteki Yıldız Futbolcu

Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Arda Ünyay, İtalyan medyası tarafından takip edilen uluslararası kulüplerin ilgisini çekti. Gelişmeler merakla bekleniyor.
Flaş

Ordu Yazıyorsa Ülkeyi Unutun!

Ordu kimliğine sahip kişilerin Japonya'ya girişi zorlaşıyor. Bunun sebepleri ve ayrıntılar merak konusu oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.