Antalya’da İşveren Öğrenci Buluşma Programı Yapıldı

ANTALYA’DA MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PROGRAM DÜZENLENDİ

Antalya’da, meslek lisesi öğrencilerinin mezuniyet sonrasında iş gücü piyasasına daha donanımlı bir şekilde katılımını sağlamak için “Meslek Lisesi Öğrencileriyle İşverenleri Buluşturma Programı” gerçekleştirildi. Valilikten gelen bilgilere göre, bu program, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Antalya Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirildi. Öğrencilerin İŞKUR tarafından sunulan istihdam olanaklarından, mesleki rehberlikten, kariyer planlamadan, meslek danışmanlığından ve iş kulübü hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanmalarını amaçlayan program, “Meslek Lisesi Mezunlarına İş Kapılarını Açıyoruz” sloganıyla yapıldı.

VALİ ŞAHİN’DEN ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMELER

Vali Hulusi Şahin, programın açılışında yaptığı konuşmada, Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitim gören bireylerin, hem iş hayatına atılma hem de kendi işlerini kurma fırsatını yakaladıklarını ifade etti. Kentteki iş kollarının en büyük ihtiyacının ara eleman olduğuna dikkat çeken Şahin, “Bu doğrultuda çok sayıda meslek lisemiz bulunmaktadır. Meslek liselerinde eğitim gören son sınıf öğrencilerinin, hayatlarının bu önemli döneminde doğru kararlar verebilmeleri, eğitimini aldıkları alanlara yönelerek kendilerine sunulacak imkanların firma temsilcileri tarafından anlatılması açısından bu program büyük bir öneme sahip.” dedi. Şahin, benzer programların iş gücünün hızla vasıflı hale gelmesine ve katma değeri yüksek iş imkanlarının halkla buluşmasına önemli katkılar sağlayacağını da sözlerine ekledi.