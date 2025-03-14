Antalya’da İzinli Çıkan Kadın Ölü Bulundu

Olayın Görüntüsü

Antalya’da dün cezaevinden izinli olarak çıkan genç kadın, muratpaşa ilçesindeki Yeşildere Mahallesi’nde bulunan boş bir arazide ölü olarak bulundu. Olay, bugün saat 11.30 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki vatandaşlar, boş arazide bir kadının hareketsiz yattığını tespit etti. Bunun üzerine vatandaşlar durumu, o sırada devriye gezen polis ekiplerine bildirdi.

Polis ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 31 yaşındaki Nermin Küçükzeybek’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın gerçekleşmesi ile birlikte Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri de olay yerine yönlendirildi. Olay yerine gelen Küçükzeybek’in eşi ve yakınları, durumu öğrendiklerinden dolayı büyük bir üzüntü yaşayarak sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, yakınları sakinleştirmekte zorluk çekti.

Geçmişi ve Otopsi Süreci

Nermin Küçükzeybek’in bir süredir madde bağımlılığı tedavisi gördüğü ve Denizli Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu, ancak dün izinli olarak cezaevinden çıktığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ve savcılık ekiplerinin çalışmalarının ardından, Küçükzeybek’in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.