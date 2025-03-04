Antalya’da İzinsiz Papağan Ticareti Yapıldı

ANTALYA’DA YASADIŞI PAPAĞAN TİCARETİ ORTAYA ÇIKTI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, Tarım Orman Bakanlığı’na yapılan ihbar ile Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü’nün tespitleri sonucunda harekete geçti. S.B. (49) isimli şahsın, özel izne bağlı olan Macaw papağanının 50 bin lira karşılığında satışını gerçekleştirdiği belirlendi.

ARANAN ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri ile HAYDİ ekipleri, S.B.’nin Muratpaşa ilçesinde bulunan Gençlik Mahallesi’ndeki evine giderek arama yaptı. Yapılan aramada, satışı özel izne bağlı olan ve satış belgeleri bulunmayan 1 dişi ve 2 Macaw papağanı tespit edildi. Bu hayvanlara el konulurken, papağanlar hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi.

S.B.’ye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’na muhalefet nedeniyle toplam 617 bin 392 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, 1 yavru papağanı 50 bin liraya satın aldığı belirlenen K.G. hakkında da soruşturma başlatıldı.