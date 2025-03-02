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Antalya’da JASAT’tan Suçlulara Yönelik Operasyonlar

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ANTALYA’DA JASAT OPERASYONLARI

Antalya’da Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından son 72 saat içinde yapılan operasyonlar neticesinde, çeşitli suçlamalardan aranan toplam 212 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve suçluların tespiti amacıyla yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde, farklı suçlardan aranan şahısları belirleyerek adli makamlara teslim etti.

YAKALANAN SUÇLULARIN DETAYLARI

Gerçekleştirilen operasyonlarda, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası alan 19 kişi ve 0-5 yıl arası hapis cezası olan 30 kişi de dahil olmak üzere toplamda 212 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan bu şahıslar, haklarında yürütülen adli işlemler kapsamında yetkili mercilere sevk edildi.

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