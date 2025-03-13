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Antalya’da Kaçakçılık Operasyonu: 200 Kilo Tütün

ANTALYA’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Antalya’nın Aksu ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyonlar sonucu büyük miktarda kaçak malzeme ele geçirildi. Yapılan bu operasyonda toplamda 200 kilo kaçak kıyılmış tütün ile 1 milyon 60 bin adet makaron bulundu.

HUKUKİ GİRİŞİMLER VE OPERASYON DETAYLARI

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Aksu ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 2 ayrı adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, 1 milyon 60 bin makaron, 200 kilogram kaçak bandrolsüz kıyılmış tütün, makaron doldurma makinesi, 1 hava kompresörü, 100 elektronik sigara, 400 adet kaçak sigara, 100 paketlenmiş ısıtılmış tütün ve 240 elektrikli eşya ele geçirildi.

SÜREÇ VE SORUŞTURMA

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor ve kaçakçılıkla mücadelenin sürdüğü bildiriliyor.

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