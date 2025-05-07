Antalya’da Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleşti

KAÇAKÇILIK OPERASYONU HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Antalya merkezli olarak 3 ilde yapılan kaçakçılık operasyonu çerçevesinde, 13 otel, 1 fabrika ve birçok iş yerinde toplamda 2 milyon 81 bin litre sahte alkol ve 272 bin şişe sahte alkollü içki ele geçirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü içki kaçakçılığı yapan suçlu şahıs ve gruplara karşı geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Son bir haftada yapılan operasyonda, “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek” suçundan 6 olayda 30 şüpheliye adli işlem uygulanırken, 2 kişi tutuklandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ GÖREVE DEVAM EDİYOR

Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde sürdürülen operasyonlar sonucunda, Antalya merkezli 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen toplam malzemeler oldukça dikkat çekici. 2 milyon 81 bin litre sahte alkol, 272 bin şişe sahte alkollü içki, bin 180 paket kaçak sigara, 620 kaçak elektronik sigara, 525 emtia ve 16 kilo kaçak tütün operasyon sırasında bulunarak el konuldu. Ayrıca, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçlamaları ile 3 olayda 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Aranan şahıslara yönelik düzenlenen çalışmalarda ise kesinleşmiş hapis cezası ile istenen 3 kişi yakalandı ve cezaevine gönderildi.

TARİHİ KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, ele geçirilen malzemelerin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük alkol kaçakçılığı olabileceği ifade edildi. Bu kapsamda yürütülen operasyonlar ve alınan önlemler, bölgedeki kaçakçılık faaliyetlerini engellemeye yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.