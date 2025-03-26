Antalya’da Kaçakçılık Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı

KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI SONUCU ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Antalya’da gerçekleştirilen operasyonlarla, polis ekipleri kaçakçılık ve organize suçlar konusunda aktif çalışmalar yapıyor. Son bir haftada il genelinde yapılan operasyonlar neticesinde çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, tarihi eser kaçakçılığı, kaçak tütün ve alkol ürünleri ticareti ile aranan şahıslara yönelik önemli adımlar attı.

ŞÜPHELİLERDEN TARİHİ ESERLER

Tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında iki şüpheliyle ilgili işlemler yapıldı. Yapılan aramalarda, şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde toplam 18 adet tarihi eser niteliğinde sikke bulundu.

KAÇAK ÜRÜNLERİN MİKTARI

Ayrıca, “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek” suçundan düzenlenen operasyonlarda Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat bölgelerinde 13 şüpheli hakkında işlemler yapıldı. Bu operasyonlarda, iş yerlerinde, depolarda ve ikametlerde gerçekleştirilen aramalarda, 2 milyon 679 bin 200 adet dolu ve boş makaron, 3 bin 632 paket kaçak sigara, 326 paket elektronik sigara, 240 şişe içki, 239 kilogram tütün ve 68 adet kaçak ilaç ele geçirildi. Ekipler ayrıca aranan şahıslara yönelik faaliyetlerde, kesinleşmiş hapis cezası olan 6 kişiyi yakaladı ve cezaevine gönderdi.