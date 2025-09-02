Antalya’da Kaçakçılıkla Mücadele Yapıldı

ANTALYA’DA YAPILAN OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA KAÇAK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Antalya’da KOM ekiplerinin son 15 gün içinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, 712 bin 440 adet makaron ele geçirildi. Bu süreçte, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçuyla bağlantılı olarak iki ayrı olayda 10 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine yollandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, iki farklı olayda 12 şüpheli şahsa işlem uyguladı. Yapılan aramalarda ayrıca 4 tabanca, 3 şarjör ve 11 fişek de ele geçirildi.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ İŞLEMLER

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden birine ev hapsi cezası verildi. Ayrıca, bir kişi adli kontrol kararı ile serbest kalırken, 10 kişi tutuklandı. “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek” suçundan yapılan çalışmalarda ise 16 olayda toplam 22 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Kepez, Muratpaşa ve Alanya ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda işyeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda kaçak olan 712 bin 440 makaron, 3 bin 654 paket sigara, 1117 kilogram tütün, 1205 puro, 1513 elektronik sigara, 15 elektronik sigara likiti, 116 şişe ve 10 litre içki, 4 bin 516 adet muhtelif emtia ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

ARANAN ŞAHISLAR YAKALANDI

Yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs da yakalanarak cezaevine teslim edildi. Antalya’da bu tür operasyonlar güvenlik güçleri tarafından sürdürülüyor. Bu durum, kaçakçılıkla mücadele konusundaki kararlılığı da gösteriyor.