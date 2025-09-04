Antalya’da Kadın Cesedi Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Antalya’da, iki gün önce Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü noktada gerçekleşen olayda, falezlerin kenarından yaklaşık 35 metre yükseklikten denize düşen Emine Akan (47), yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Sıçan Adası açıklarında cansız bedeni bulundu. Olay, geçen salı akşamı saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Lara Caddesi’nde meydana geldi.

FALAZLERDEN DÜŞÜŞ

İddialara göre, Emine Akan falezlerin kenarına sırt çantası ve terliklerini bıraktıktan sonra kısa süre içerisinde falezlerden düştü. Olayın fark edilmesi üzerine bölgedeki esnaf, devriye gezen bisikletli polislere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi, AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi. Deniz polisi olay yerinde yaklaşık üç saat boyunca denizde arama yaptı. AFAD ekipleri de dron kullanarak falezlerde tarama gerçekleştirdi; ancak bu çabalara rağmen herhangi bir sonuç elde edilemedi.

KİŞİSEL EŞYALAR VE CENAZE İŞLEMLERİ

Olay yerinde bulunan çantada yapılan incelemede, Akan’a ait bazı kişisel eşyaların yanı sıra 1580 TL para bulundu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne ait bot ve dalgıçlar, hem su altında hem de falezlerin dip noktasında yürütülen çalışmalar sonucunda, Sıçan Adası açıklarında kadına ait bir ceset buldu. Botla karaya çıkarılan cesedin Emine Akan’a ait olduğu belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.