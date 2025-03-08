Antalya’da Kadınlar Günü Etkinlikleri Düzenlendi

ETKİNLİKLERDE KADIN POLİSLERE KUTLAMA

Antalya’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik ve programlarda görev alan kadın polislere, müdür ve amirleri tarafından karanfil verilerek bu özel gün kutlandı. Şehirde siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve kadın dernekleri tarafından organize edilen çeşitli etkinlikler ve basın açıklamalarıyla gün boyunca kutlamalar devam etti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST DÜZEYDE

Gün boyunca süren etkinlikler dolayısıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler geniş güvenlik önlemleri aldı. Aydın Kanza Parkı’nda başlayan, Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren mitingin ardından kadınlar Üç Kapılar’da toplandı. Etkinlik boyunca alınan geniş güvenlik önlemleri, güvenli bir ortam sağlamak amacıyla titizlikle uygulandı.

ÇEVİK KUVVETTEN KADIN PERSONELE TEŞEKKÜR

Etkinliklerin ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesindeki kadın personelin Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hakkı Arslan ve birim amirleri, gün boyunca fedakarca görev yapan kadın personele tek tek karanfil vererek Kadınlar Günü’nü kutladı.