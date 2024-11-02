“Antalya’da Kahve Festivali Heyecanı”

ANTALYA KAHVE FESTİVALİ TARİHİ VE KATILIMCILAR

Kahve tutkunlarının beklediği Antalya Kahve Festivali, 22-24 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival, nitelikli kahveleri, kahve dükkânlarını, kavurmahaneleri, artizan lezzetleri, ulusal ve uluslararası büyük kahve markalarını ve kahve endüstrisinin diğer paydaşlarını bir araya getiriyor.

FESTİVAL ETKİNLİKLERİ VE TADIMLAR

Festival süresince çeşitli tadımlar yapılacak. Katılımcılar için eğitici sınıflar, atölye çalışmaları ve seminerler düzenlenecek. Ayrıca, evde kahve demleme teknikleri hakkında bilgi verilecek. Kahve festivali, müzik konserleri ile de renklenecek.