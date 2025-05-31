Antalya’da Karaciğer Nakli Yapıldı

HEPATİT B’NİN ETKİLERİ

Antalya’da Hepatit B’ye bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Türkmenistanlı kadın doğum uzmanı Maysa Gurbannyyazova Taşbaş’a doktorları nakil olması gerektiğini açıkladı. Ailesinin donör olma isteği olsa da, tıbbi açıdan uygunluk sağlanamadı. Bu dönemde Türkmenistan’da yaşayan kuzeni Murat Charyyew devreye girdi. Hiç tereddüt etmeden Türkiye’ye gelen Charyyew, karaciğerinin bir bölümünü kuzenine bağışladı. Taşbaş, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan operasyonla yeniden hayata tutundu. Hastanede ayrıca ilk kez canlıdan canlıya karaciğer nakli başarıyla gerçekleştirildi.

NENYENİ BİR HAYAT

Maysa Gurbannyyazova Taşbaş, hastalığını 2023 yılında öğrendiğini belirtti ve “Kadın doğum uzmanıyım ve nasıl bu hastalığa yakalandığımı anlamadım. Kandan da geçebilecek bir rahatsızlık. Kuzenim bana karaciğerini verdi. Onun sayesinde nakil oldum. Bana ikinci hayatımı önce kuzenim sonra doktorlarım verdi. Yeni hayatıma başladım. İyileşme sürecine giriyorum” şeklinde ifade etti.

KUZENİN DİKENLİ YOLCULUĞU

Verici olmak için Türkmenistan’dan Türkiye’ye geldiğini anlatan Murat Charyyew, “Bana memleketteyken telefon geldi. Kuzenim, nakil olması gerektiğini söyledi. Ben de hiç düşünmeden uyumlu çıkarsa hemen Türkiye’ye gelebileceğimi söyledim. Hiç korkmadım, ikimiz de çok iyiyiz” diye konuştu.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Aras, organ nakli ekibinin başarılı operasyona imza attığını belirtti ve “Organ nakli ekibimiz, çok başarılı bir operasyonla hastanemizde ilk canlıdan canlıya karaciğer naklini gerçekleştirdi. Bu sayede karaciğer yetmezliği olan hastamıza yeni bir yaşam umudu sağlandı. Nakil yapılan hasta, ekibimizin takibinde olan bir hastaydı ve kendisi için uygun karaciğer vericisi arayışı sürüyordu. Kuzeni verici oldu ve gerekli tıbbi koşullar sağlandıktan sonra güçlü ve deneyimli bir ekiple ameliyata girildi. Ameliyat sonrası her iki hastamızın da sağlık durumu oldukça iyi, hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilecek durumdalar. Organ bağışı hayat kurtarır” dedi.

ACİL VERİCİ ARAYIŞI

Nakil için acil verici arayışına girdiklerini ifade eden Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner, “Maysa hanımın Hepatit B’ye bağlı karaciğer yetmezliği vardı. Biz de hastamızı değerlendirip nakil ihtiyacı olduğuna konsey olarak karar verdik. Hastamız Türkmenistan vatandaşı. Verici adayımız da Türkmenistan’dan geldi. Murat, hastamızın kuzeni. Onu hızlıca değerlendirip uygun bir aday olduğunu belirledikten sonra ameliyat gününü planladık” dedi.

İLK CANLI TRANSFERİ

Nakil operasyonunu detaylandıran Prof. Dr. Arif Aslaner, “Operasyona verici hastamızla başladık. Verici ameliyatı yaklaşık 6 saat sürdü. Murat’tan sağ karaciğer lobunu aldık; bu da karaciğerin yaklaşık yüzde 70’ine tekabül eden bir hacimdi. Diğer ekibimiz alıcı hastamız Maysa hanımın hastalıklı karaciğerini çıkardıktan sonra nakil işlemini başlattık. Maysa hanımın ameliyatı yaklaşık 10 saat sürdü. Her şey olağan seyrinde ilerledi ve ameliyatın hemen ardından iki hastayı da yoğun bakıma aldık. Merkezimizde ilk canlıdan canlıya karaciğer naklini gerçekleştirmiş olduk. Bu süreç önceden planlanmıştı ama pandemi nedeniyle vakalarımız gerçekleşmedi. Kısmet bugüne ve bu hastalarımıza oldu” şeklinde bilgi verdi.