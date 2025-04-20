Antalya’da Kavga, 3 Şüpheli Adliyeye Sevk

ANTALYA’DA KANLI KAVGA

Antalya’da yabancı uyruklu vatandaşların alkol tüketirken içinde bulunduğu ortamda bir kavga yaşandı. Bu kargaşada, bir kişi başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 kişiden, 3’ü adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisinin, tartışma anında başkasını itelediği ve kişinin kafasını betona çarptığını belirttiği kaydedildi. Ayrıca, “Kan görmedim. Hareket etmiyordu, İvanov ve Appaz yerden kaldırarak içeri taşıdılar. Biz ayrılırken baygın ve yaşıyordu” şeklindeki ifadesine ulaşıldı. Diğer iki kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

OLAYIN GELİŞİMİ

Olay, Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan bir apartmanın giriş katında gerçekleşti. Farklı uyruklardan oluşan 6 kişilik grup, akşam saatlerinde alkol almaya başladı. Daha sonra Türkmenistan uyruklu İbadulla Abullayev (63) ile Alman vatandaşı Arthur K. (44) arasında daha önceki sorunlar nedeniyle bir tartışma patlak verdi. Tartışma, apartman bahçesinde büyüyerek kavgaya dönüştü ve İbadulla Abullayev başına darbeler alarak yere yığıldı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayı Tatyana Y. isimli bir kadının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi sonrasında polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Yapılan kontrol sonucunda, İbadulla Abullayev’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde, olay anında İbadulla Abullayev ile alkol tüketen ve Türkiye’de adres kaydı bulunmayan Ukrayna vatandaşı Olga N. (46), Alman uyruklu Arthur K. (44), Özbekistan vatandaşı İvanov V. (38) ve Ukrayna vatandaşı Appaz A. (34) hızla gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLADI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin sorguladığı şahıslardan Tetyana Y. ve Olga N. ifadelerinin ardından serbest kaldı. Arthur K., İvanov V. ve Appaz A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Arthur K.’nın emniyette verdiği ifadede, alkol almaya başladıktan sonra tartışmanın büyüdüğünü ve Abullayev’i iteklediğini ifade ettiği öğrenildi. Olayın detayları hala inceleniyor.