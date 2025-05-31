ANTALYA’DA KAVGA ÇIKTI, 4 YARALI

Olayın Detayları

Antalya’da, iki grup arasında meydana gelen silah, sopa ve bıçaklı çatışmada 4 kişi yaralandı. Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi’ndeki Fatih Terim Caddesi’nde gerçekleşti. E.Y., A.Y. ve O.Y., kız kardeşleri A.Y.’nin ilişki yaşadığı iddia edilen Serkan E.’yi konuşmak için davet etti. Serkan E., yanında Maşallah E., Yadin E. ve Mehmet F.U. ile birlikte olay yerine geldi. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü ve burada silah, bıçak ile sopalar kullanıldı.

Yaralanmalar ve İlk Müdahale

Maşallah E., Serkan E. ve Yadin E., bacaklarından tabancayla vuruldu. Mehmet F.U. ise başına aldığı darbe sonucu yaralandı. Olayın ardından çok sayıda polis ve sağlık ekibi hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. 4 yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına Alma Süreci

E.Y., A.Y. ve O.Y. olayla ilgili olarak polis tarafından gözaltına alındı. A.Y. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, kavganın yaşandığı alanda detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Olay, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, grubun sokakta koşturduğu ve yere düşen bir kişiye 3-4 kişinin saldırdığı anlar kaydedildi. Soruşturma devam ediyor.