Antalya’da Kavga, İki Genç Öldü

ANTALYA’DAKİ TRAJİK OLAY

Antalya’da bir pastanede meydana gelen olayda, kendisine ait pastanede çalışan bir genç kadın ile görüşmeye gelen arkadaşı arasında yaşanan tartışma, Antalya Pastacılar Odası Başkanı’nın silahının ateş almasıyla trajik bir biçimde sonuçlandı. Olay sonucunda genç kadın ve arkadaşı hayatlarını kaybetti. Olayın ardından, Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre de intihar etti.

KAVGA VE ATEŞ AÇMA

Olay, saat 22.30 civarında Kepez ilçesindeki bir pastanede gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 32 yaşındaki Elif Kılıç ile 30 yaşındaki arkadaşı Hasan Fırat, pastanede sohbet ederken 54 yaşındaki Kerim Üre ile aralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Gerginlik kısa sürede kavgaya dönüşünce, Üre silahını çıkararak ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Hasan Fırat ve Elif Kılıç ağır yaralandı.

Olay yerine gelen çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Çok sayıda polis ve sağlık ekibi kısa süre içinde bölgeye sevk edildi. Bu raporların ardından Kerim Üre, olay yerinden kaçıp farklı bir noktada aracında intihar etti. Yaralı olan Elif Kılıç ve Hasan Fırat, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiler. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme yaptı ve çok sayıda boş kovan buldu. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.