Antalya’da Kavgada Dört Kişi Yaralandı

ANTALYA’DA SİLAHLI VE KESİCİ ALETLİ KAVGA

Antalya’nın Kepez ilçesinde, iki grup arasında silahlı ve kesici aletlerin kullanıldığı bir kavga meydana geldi. Olay, Aydoğmuş Mahallesi’nde saat 14.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, kız kardeşlerinden A. Y.’nin (20) telefonunu karıştıran abileri, onun gönül ilişkisi yaşadığı Serkan E.’yi çağırdı. Bu durum, Serkan E. ve yanındaki kişiler ile E. Y., A. Y. ve O. Y. kardeşler arasında tartışmaya yol açtı.

OLAYIN DETAYLARI VE YARALILAR

Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü ve silah, bıçak ile sopaların kullanıldığı bu kavga sonucunda Maşallah E. (30), Serkan E. (22), Yadin E. (47) ve Mehmet F. U. (38) yaralandı. Olayın ardından ihbar edilen durum üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayda yer alan şüpheli kardeşler gözaltına alınırken, A. Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÜVENLİK KAMERASINDA GÖRÜNTÜLER

Bu arada, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahısların iki kişiyi yere düşürerek darp ettikleri görüldü. Olay, ilçede büyük bir infial yaratırken, emniyet birimleri araştırmalara devam ediyor.