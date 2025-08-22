Antalya’da Kavgada İki Ölü, İntihar

ANTALYA’DA SİLAHLI KAVGA

Antalya’nın Kepez ilçesindeki bir pastanede, iş yeri sahibi ve çalışanı arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yeni Mahalle Karatay Caddesi’ndeki olayda, Kerim Üre (54) ile çalışanı Elif Kılıç (32) ve yanında bulunan Hasan Fırat (30) arasında bir gerginlik yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından Üre’nin tabancayla ateş açarak Kılıç ve Fırat’ı yaraladığı bildirildi.

YARALILARA MÜDAHALE GELİYOR

Olayın ardından hemen ihbar yapılarak bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü; ancak yapılan müdahalelere rağmen Kılıç ve Fırat hayata döndürülemedi.

Olayın ardından Kerim Üre, pastaneden ayrıldıktan sonra Habibler Mahallesi’nde intihar etti. Şu an için olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığının bilgisi verildi.