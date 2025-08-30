Antalya’da Kavşakta ‘Dur’ Levhasına Uymadı

ANTALYA’DA TRAFİK KAZASI

Antalya’da meydana gelen trafik kazasında, kavşak sisteminde ‘Dur’ levhasına uymayan aracın çarptığı otomobil yan yattı. Şans eseri, kazada otomobil içerisinde bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralanmadan kurtuldu. Kaza, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi’nde, Muammer Aksoy Caddesi ile Adnan Kahveci Caddesi kesişiminde gerçekleşti. Daha önce birçok ölümlü ve yaralamalı kaza yaşanan kavşakta bu defa durum daha iyi sonuçlandı.

KAZA ANINDA ÇARPMA OLDU

Muammer Aksoy Caddesi üzerinde seyir halinde olan Erdal Satlık yönetimindeki 48 AEV 993 plakalı otomobil, kavşak sistemine gelindiğinde ‘Dur’ levhasını dikkate almayan ve Adnan Kahveci Caddesi yönünden gelen Alper B. tarafından kullanılan 07 MOP 71 plakalı araçla çarpıştı. Kavşağa girerken trafik levhasını göremeyen araç sürücüsü, son anda durumu fark ederek direksiyonu kırmasına rağmen çarpmanın önüne geçemedi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, yaklaşık 20 metre sürüklendi ve yol ortasındaki refüje çarparak durabildi.

KAZADAN ZARAR GÖRMEDİLER

Kaza sonrası otomobilde bulunan Erdal Satlık, kızı ve 2 torunu, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Otomobilde bulunan 2’si çocuk 4 kişi kazayı yaralanmadan atlattı. Küçük sıyrıklarla kazayı atlatan Erdal Satlık, olay anını şöyle anlattı: “Kızım ve torunlarım ile birlikte gelirken, genç arkadaş hızlı bir şekilde çıktı. Ben direksiyonu sağa kırdım, ama geldi arabaya vurdu. Hemen hemen 15-20 metre sürüklendik. Bir tek benim kolumda küçük bir sıyrık var, başka bir yaralı yok.”