Antalya’da Kaybolan Çocuk İçin Arama

Antalya’nın Serik ilçesinde bir sulama kanalına düşerek kaybolan çocuk için kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı. Okuldan çıktıktan sonra Kökez Mahallesi’ndeki evine dönmeyen 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz’un ailesi, iki gündür kendilerinden haber alamadıkları için emniyete başvurdu. Yapılan ihbar üzerine ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını taradı ve olayla ilgili bilgiler almak üzere iki çocuğun ifadesine başvurdu.

İki çocuk, Sefa’nın bisikletiyle birlikte Burmahancı Mahallesi’ndeki sulama kanalı kenarında düştüğünü ve akıntıya kapılarak bir süre sonra gözden kaybolduğunu aktardı. Ekipler, çocukların belirttiği alanda Sefa’nın bisikletini buldu. Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri, bölgeye yönlendirildi. Kanalda mevcut su seviyesinin düşmesiyle birlikte arama çalışmalarının yeniden başlatılacağı ifade edildi.