Antalya’da Kayıp Şahsın Aramalarından Sonuç Yok

ANTALYA’DA KAYIP ALİ CAN DEMİRCİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Antalya’da yaklaşık 9 aydır kayıp olan Ali Can Demirci’nin cesedinin gömüldüğü yeri bildiğini belirten bir kişinin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yeraltı görüntüleme cihazı ve kadavra köpeği kullanılarak gerçekleştirilen aramalarda yaklaşık 3 saat boyunca herhangi bir iz bulunamadı. Demirci, 29 Haziran 2024 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte Konyaaltı Sahili’ne gitmiş ve o günden beri kendisinden haber alınamamıştı.

ARANAN NOKTADA İZ ARANDI

Bir kişinin, Demirci’nin gömüldüğü yeri bildirdiği ailesine iletilmişti. Bunun üzerine aile, gencin son görüldüğü yer olarak ifade edilen noktada arama yapılmasını istedi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgeyi incelemek için harekete geçti. Araştırmalar doğrultusunda açıklanan yere gelen ekipler, yeraltı görüntüleme cihazıyla mevcut alanı taradı. Şüpheli görülen noktalarda Mia isimli kadavra köpeği ile de arama yapıldı.

YAKINLAR ENDİŞE İÇİNDE BEKLEDİ

Arama çalışmaları sırasında Demirci’nin yakınları büyük bir endişe ile sonuçları takip etti. Fakat yapılan tüm çalışmalara rağmen herhangi bir ize rastlanamadığı bildirildi. Aramalar, Ali Can Demirci’nin ailesi için büyük bir umutsuzlukla sürdürüldü.