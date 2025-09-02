Antalya’da Kaza, 1 Kişi Yaralandı

YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA KAZA MEYDANA GELDİ

Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki yol çalışması sebebiyle trafiğin tek şeritten geçtiği yolda, otomobil ve motosikletin çarpıştığı bir kaza gerçekleşti. Kaza, Beyobası Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki Sanayi Kavşağı’nda yaşandı. Alınan bilgilere göre, Kahyalar Mahallesi yönünden Gazipaşa istikametine giden Z.M.B. yönetimindeki 07 HSB 96 plakalı otomobil, kavşakta karşıya geçmeye çalışan S.K. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza neticesinde devrilen motosikletten yola düşüp sürüklenen S.K. ağır yaralandı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine hızla polis ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Kazanın ardından ilk müdahalesi kaza alanında yapılan S.K., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan kontrollerin ardından yaralı, gerekli ileri tetkik ve tedavi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.