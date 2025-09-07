Antalya’da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

KAZADETAYLARI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında, bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Antalya-Konya D-687 Karayolu Beydiğin Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Konya yönünde seyir eden Hakan Duran Özçelik’in kullandığı 17 AHH 772 plakalı otomobil, virajı almayı başaramayarak kontrolden çıktı. Devrilen araç, yol kenarında hurdaya döndü.

KAZA SONUÇLARI

Meydana gelen kazada sürücü Hakan Duran Özçelik, olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olarak bulunan Kolombiya uyruklu Astrid Carolina Piedrahita Uribe ağır yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Uribe, ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.