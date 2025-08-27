Antalya’da Kaza: 3 Yaralı Ambulansla Hastaneye Götürüldü

KAZA DETAYLARI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, aynı yöndeki bir otomobile çarpan hafif ticari aracın 2 metrelik kanala düşmesi sonucunda üç kişi yaralandı. Kaza, Alanya Antalya D-400 karayolunda gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ VE YARALILAR

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, Özkan Büyüköztürk’ün kullandığı 55 AHH 472 plakalı hafif ticari araç, Hasan Ali Yücel caddesi kavşağına yaklaştığında Batın Sümbül’ün kullandığı 80 DK 304 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, yol kenarında bulunan 2 metre yüksekliğindeki kanala uçtu. Kazada 80 DK 304 plakalı otomobilin sürücüsü Batın Sümbül ile 55 AHH 472 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ayşenur Karabaş ve Hacer Taşer yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.