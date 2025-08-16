Antalya’da Kaza, 3 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

OTOMOBİL TIRIN DORSESİNE ÇARPTI

Antalya’da meydana gelen bir trafik kazasında, tırın dorsesine çarpan otomobilde 1’i ağır toplam 3 kişi yaralandı. Antalya- Isparta kara yolunda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 19 AAZ 235 plakalı otomobil, seyir halinde olan 07 GRP 08 plakalı tırın dorsesine arkadan çarparak refüje savruldu.

KAZA YERİNE İHBARE EDİLDİ

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücü ve iki yolcuyu güçlükle çıkardı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildiriliyor.