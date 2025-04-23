Antalya’da Kaza, Araçlar Hasar Gördü

KAZA ANINDA KONTROL KAYBIDAN DOLAYI MEYDANA GELDİ

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde gerçekleşen bir kaza, kontrol kaybı sonucu meydana geldi. Saat 22.30 civarında Zerdalilik Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi’nden Mevlana Caddesi yönüne ilerleyen Eyüp S. yönetimindeki 07 BPV 865 plakalı ticari araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı ve taklalar attı. Şans eseri kaza esnasında yaralanan kimse olmaması sevindirici bir durum oldu, ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kontrolden çıkan araç, öncelikle refüje çarptı ve ardından buradaki demir çitleri kırarak savruldu. İlk çarpma, aynı istikamette giden Çağla E.’nin kullandığı 07 GYF 57 plakalı Hyundai marka otomobile gerçekleşti. Çarpmanın şiddetiyle savrulması sonrası araç, parem bir yoldan çıkan Ramazan D. yönetimindeki 07 MC 8061 plakalı Hyundai marka minibüse çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri hızlıca yönlendirildi. İtfaiye ve ambulans ekipleri, yaptıkları kontrolde kimsenin yaralanmadığını tespit etti.

TRAFİK AKIŞI ETKİLENDİ

Maddi hasar gören araçlar ve yola savrulan çitler yüzünden trafik zaman zaman duraksadı. Kazanın ardından inceleme başlatıldı. Olay, Muratpaşa’da dikkatsiz sürüşün tehlikeli sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi.