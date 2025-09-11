Antalya’da Kaza, Bariyerlere Çarptı

KAZANIN NEDENİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan trafik kazasında, bariyerlere çarpan sürücü, kazanın otomobille yarışan bir tur minibüsünün kendisini sıkıştırmasıyla gerçekleştiğini ifade ediyor. Manavgat ilçesi Alanya-Antalya D-400 Karayolu üzerinde meydana gelen bu kazada, İsmail Derin’in kullandığı 70 ER 787 plakalı hafif ticari araç, Batı Side Köprülü Kavşağı’na girdiği esnada bariyerlere çarptı.

TRAFFİK AKIŞINA ETKİ

Bariyerlere çarpma sonucu, köprülü kavşaktaki trafik akışı uzun bir süre boyunca tek şeritten sağlandı. Olay sonrasında, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ile Bölge Trafik Amirliği ekipleri, başka bir kaza yaşanmaması adına köprü girişinde gerekli önlemleri aldı.

SÜRÜCÜNÜN AÇIKLAMALARI

Kazayı hafif yaralarla atlatan İsmail Derin, Sorgun-Otogar köprülü kavşağından itibaren kendisinin siyah bir tur minibüsle yarış yaptığını belirtti. Köprüye girdiği sırada bu aracın önüne kırarak kaza yapmasına sebep olduğunu ve kazadan sonra hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştığını açıkladı. Oluşan durumun ardından, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrar normale döndü.