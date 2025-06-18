Antalya’da Kaza, İki Kişi Hayatını Kaybetti

ANTALYA’DA TRAFİK KAZASI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Raşit Akdeniz (46), akrabası Ali Uyanık’ı (70) evine götürürken kullandığı cip, kontrolünden çıkarak sulama kanalına düştü. Araçtan dışarı çıkamayan Akdeniz ve Uyanık, hayatlarını kaybetti. Kaza, saat 00.30 sıralarında, Kaymaz Caddesi Nergizlik mevkiinde meydana geldi.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

Raşit Akdeniz’in kullandığı 07 AAK 810 plakalı cip, kontrolden çıkarak yaklaşık 120 santimetre derinliğindeki sulama kanalına yan düştü. Araçta bulunan sürücü Raşit Akdeniz ile yolcu Ali Uyanık, araçtan çıkamadı. Olay yerine ihbar ile kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda Raşit Akdeniz ve Ali Uyanık’ın yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.

OTOPSİ İÇİN HASTANEYE GÖNDERİLDİ

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından cenazeler, otopsi için Manavgat Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Raşit Akdeniz’in akrabası olan Ali Uyanık’ı evine götürdüğü esnada kazanın gerçekleştiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.