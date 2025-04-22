Antalya’da Kaza, Maddi Hasar Oluştu

ANTALYA’DA KAZA MEYDANA GELDİ

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir kaza gerçekleşti. Kontrolden çıkan ticari araç önce refüje çarptı, ardından taklalar atarak iki ayrı araca çarptı. Kazada yaralanan olmaması şans olarak değerlendiriliyor, fakat araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Zerdalilik Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi’nden Mevlana Caddesi yönüne seyir eden Eyüp S. yönetimindeki 07 BPV 865 plakalı ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Araç, refüje çarparak burada bulunan demir çitleri kırdı ve taklalar atarak ilk olarak aynı yönde giden Çağla E.’nin kullandığı 07 GYF 57 plakalı Hyundai otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bu kez tali yoldan çıkan Ramazan D. idaresindeki 07 MC 8061 plakalı Hyundai minibüse çarptı.

112 ACİL EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ve ambulans ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrolde kimsenin yaralanmadığını tespit etti. Ancak araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yola savrulan demir çitler nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kazanın ardından inceleme başlatıldı.