Antalya’da Kaza, Sabri Sezan’ı Kaybetti

KAZA DETAYLARI VE ÖLEN SÜRÜCÜNÜN DURUMU

Antalya’da bir kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü Sabri Sezan (22) yaşamını yitirdi. Ölen motosikletlinin asli kusurlu bulunması, ailesini güvenlik kamerası görüntülerine dayanarak kamyonet sürücüsünün hatalı olduğunu iddia etmeye yönlendirdi. Sezan ailesi, sürücünün serbest bırakılmasına sert tepki göstererek adaletin sağlanmasını talep ettiklerini açıkladı. Kaza, 15 Nisan’da Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Onvo Sokak’ta gerçekleşti. Sabri Sezan’ın kullandığı 07 BGZ 443 plakalı motosiklet, sağa dönüş yapmakta olan O.A. idaresindeki 07 BFG 047 plakalı kamyonetle çarpıştı. Motosikletten savrulan Sezan, Kepez Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Cenazesi, memleketi Hatay’da defnedildi. Kaza sonrası ifadesi alınan kamyonet sürücüsü O.A. serbest bırakıldı. Trafik polisi, kaza tespit tutanağında motosiklet sürücüsünü asli kusurlu olarak değerlendirdi.

AİLENİN GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİNE DAYANAN İDDİALARI

Kazadan sonra elde edilen güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan Sabri Sezan’ın ailesi, kamyonet sürücüsünün sinyal vermeden dönüş yaptığına dikkat çekti. Aile, görüntülere dayanarak Sezan’ın kamyonetin açık kalan kapağına çarptığını ve bu şekilde savrularak hayatını kaybettiğini öne sürdü. Ailenin avukatı aracılığıyla sunulan 2 ayrı uzman bilirkişi raporunda, O.A.’nın yüzde 75 oranında kusurlu olduğu tespit edildi.

Avukat Olcay Sezan, kaza tespit tutanağının durumun ciddiyetini yeterince yansıtmadığını belirtti. “Kazanın yalnızca sıradan bir arkadan çarpma vakası gibi ifade edildiğini görüyoruz. İncelediğimiz belgelerde durumun farklı olduğunu fark ettik. Olayın sıradan bir çarpışma olmadığını açıkça gördük,” dedi. Olayın videolarındaki kritik anları vurgulayan Sezan, kamyonet sürücüsünün sinyal vermediğini ve ortaya çıkan durumun özensiz şekilde raporlandığını ifade etti.

AİLENİN ADALET TALEBİ

Kaza ile bağlantılı adalet arayışlarını sürdüren baba Yusuf Sezan, “Biz bu aşamada adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Eğer kusurluysa, bunun nasıl ve nereden kaynaklandığına bakılmalı. Karakoldan ayrıldı ve biz adalet bekliyoruz,” diyerek, süreçten duyduğu derin üzüntüyü aktardı. Oğlunun hayatını kaybıyla ilgili hissettiklerini ifade eden baba, olayın takibi için yeniden bilirkişi incelemesi talep ettiklerini belirtti.

Sabri Sezan’ın annesi Özlem Sezan, “Bu süreçten sonra çocuklarım için ne yapabilirim bilmiyorum. Oğlum 22 yaşındaydı; kimseye zararı yoktu. Benim çocuğum bu kadar değersiz olmamalı,” sözleriyle yüreğini açtı. Oğlunun ölümünden sonra yaşadığı duygusal çöküşü dile getirerek adaletin sağlanması çağrısında bulundu.