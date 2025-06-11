Antalya’da Kaza Sonucu Çocuk Yaralandı

ÇOCUĞUN AMBULANSA BİNMEDEKİ İNADI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu hafif yaralanan çocuk, ambulansa binmemek konusunda büyük bir direnç gösterdi. Sağlık ekiplerinin yanı sıra çocuğun anne ve babası da durumu çözmeye çalıştı ve ancak bu çabalar neticesinde çocuk ambulansa bindirilebildi. Çocuğun, iğne korkusu nedeniyle ambulansa binmek istemediği öğrenildi. Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi’nde, İnönü Caddesi Salı Pazarı karşısında gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Edinilen bilgilere göre, 07 EPL 48 plakalı otomobilin sürücüsü Cihan T., 4082 Sokak yönünde ilerlerken, Salı Pazarı yakınında yaya olarak karşıdan karşıya geçmekte olan Osman D.Ş. isimli çocuğa çarptı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri, çocuğun hafif yaralandığını gösteriyor. Kaza sonrası yaralanan çocuğun ailesi ile sürücü arasında bir tartışma başladı. Bu tartışmayı, çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri zor durumda kalmadan sonlandırdı.

AMBUALNSA BİNMEKTE GÖSTERDİĞİ DİRENÇ

Hafif yaralanan Osman D.Ş. adlı çocuk, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin tüm ısrarlarına rağmen ambulansa binmeyi kesin bir şekilde reddetti. Sağlık görevlilerine yalvaran çocuk, anne ve babasının da katkılarıyla zor da olsa ambulansa bindirildi. Çocuğun karşılaştığı iğne korkusu, ambulansa binmemekteki en büyük sebep olarak belirtildi.