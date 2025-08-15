Antalya’da Kaza, Yusuf K. Serbest. Aras’ın Ailesi Tepkili. Adalet İstiyoruz

ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VEREN SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Antalya’da, “dur” tabelasına uymayarak hatalı sollama yapan otomobil sürücüsü Yusuf K., 40 günlük nişanlı ve düğün hazırlığı yapan motosiklet sürücüsü Fahrettin Aras’ın ölümüne yol açtıktan sonra, ikinci duruşmanın ardından serbest bırakıldı. Aras’ın ailesi, nöbetçi mahkemenin bu tahliye kararına karşı rahatsızlık duydu. Kaza anı, bir aracın iç kamerasına yansıdı.

KAZA DETAYLARI

Kazanın 13 Mayıs 2025’te Muratpaşa ilçesi Yalı Caddesi’nde meydana geldiği belirtildi. Motosikletiyle seyir halindeki Fahrettin Aras’a kavşaktan çıkan Yusuf K. yönetimindeki 07 BYY 196 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Fahrettin Aras, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Bilirkişi raporunda, Aras’ın kural ihlali yapmadığı ve Yusuf K.’nın “dur” levhasına uymayarak kazaya neden olduğu kaydedildi. İddianamede, Yusuf K.’nın ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan yargılanması istendi.

FATURALAR YARALADI

Kaza sonrasında tutuklanan Yusuf K., yaklaşık 2,5 ay sonra düzenlenen ikinci duruşmada serbest bırakıldı. Fahrettin Aras’ın avukatı Neslihan Çan, her duruşmada savcının tutukluluğun devamını talep ettiğini ifade ederek, “20 yıllık şoför olduğunu iddia eden sanık, sollama yasağının ve hız sınırının 50 kilometre olduğu, kör noktalarla dolu bir yolda kural ihlali yaparak karşı yönden gelen, suçsuz motosikletli müvekkilimle kafa kafaya çarpıştı.” dedi. Aras, 32 yaşındaydı ve ardında acılı bir anne, bir abi ve büyük bir boşluk bıraktı.

AİLENİN ACISI

Fahrettin Aras’ın annesi Ayşe Aras, oğlunun kaybını henüz atlatamadığını belirterek, “Onun ölümüyle bizim hayatımız da bitti. Nefes alıyorum ama yaşamıyorum. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Ancak suçlu olanların da aynı acıyı tatması gerekir.” ifadelerini kullandı. Ağabey Seyit Aras ise verilen tahliye kararına tepkisini göstererek, “Kardeşim, birinin bilinçsizce yaptığı hatanın bedelini canıyla ödedi. Tüm deliller sanığın yüzde yüz kusurlu olduğunu gösteriyor. Fakat sadece 2 ay tutuklu kalıp serbest bırakıldı. Biz adalet istiyoruz” dedi. Kaza anı, bir araç içi kamerasına kaydedildi.