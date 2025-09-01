Antalya’da Kazada 4 Kişi Yaralandı

KAZA ANI

Antalya’da meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca bir otomobil çarptı. Olayda 1’i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kaza, Konyaaltı İlçesi’ne bağlı Sarısu Mahallesi Tünektepe kavşağında, dün gece saat 00.30 sıralarında gerçekleşti.

KAZADA YARALANANLAR

Edinilen bilgilere göre, İlyas Ö.B. yönetimindeki 07 ZS 700 plakalı Peugeot marka otomobil, kırmızı ışıkta duran Fatih Ç.’nin kontrolündeki 07 ACN 765 plakalı Fiat marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine ulaştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.