Antalya’da Kırmızı Işıkta Kaza Meydana Geldi

KAZA ANINDA YARALANANLAR

Antalya’da kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada toplamda 1’i ağır 4 kişi yaralanıyor. Kaza, Konyaaltı İlçesine bağlı Sarısu Mahallesi’ndeki Tünektepe kavşağında, dünkü gece saat 00.30 civarında gerçekleşiyor.

KAZADA OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Elde edilen bilgilere göre, İlyas Ö.B.’nin kullandığı 07 ZS 700 plakalı Peugeot marka araç, kırmızı ışıkta duran Fatih Ç.’nin hakimiyetindeki 07 ACN 765 plakalı Fiat hafif ticari araca arkadan çarpıyor. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri kazanın olduğu yere yönlendiriliyor. Yapılan inceleme sonucunda, otomobil sürücüsü ve araçtaki 3 kişinin yaralandığı belirleniyor. Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılıyor. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğreniliyor. Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildiriliyor.