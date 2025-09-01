Haberler

Antalya’da Kırmızı Işıkta Kaza Meydana Geldi

KAZA ANINDA YARALANANLAR

Antalya’da kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada toplamda 1’i ağır 4 kişi yaralanıyor. Kaza, Konyaaltı İlçesine bağlı Sarısu Mahallesi’ndeki Tünektepe kavşağında, dünkü gece saat 00.30 civarında gerçekleşiyor.

KAZADA OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Elde edilen bilgilere göre, İlyas Ö.B.’nin kullandığı 07 ZS 700 plakalı Peugeot marka araç, kırmızı ışıkta duran Fatih Ç.’nin hakimiyetindeki 07 ACN 765 plakalı Fiat hafif ticari araca arkadan çarpıyor. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri kazanın olduğu yere yönlendiriliyor. Yapılan inceleme sonucunda, otomobil sürücüsü ve araçtaki 3 kişinin yaralandığı belirleniyor. Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılıyor. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğreniliyor. Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildiriliyor.

Tatvan’da Uyuşturucu İle Mücadele Başarıyla Sürüyor

Tatvan'da polis, otobüste seyahat eden 3 yabancı uyruklu kişinin midesinden ve üzerlerinden 1 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirdi. Şahıslar tutuklandı.
Engelli Bireylere Şiddet İddiası Ortaya Çıktı

Karaman'daki özel bir bakım merkezinde engelli bireylere yönelik şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Bir öğretmen, durumu valiliğe bildirerek gizli olanların da sorgulanması gerektiğini vurguladı.

