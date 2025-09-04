Antalya’da Kız Çocuğuna Yardım Yapıldı

PROTEZ DESTEĞİ GELDİ

Antalya’da, protezi dar geldiği için okula gidememe riskiyle karşılaşan 12 yaşındaki bir kıza yardım gönülleri bir araya getirdi. İş adamı Dinçer Azaphan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, protez ücretini karşıladığını açıkladı. Özge Yıldırım ve babası da bu yardıma destek veren aileye teşekkür ettikleri bir video yayımladı.

ÖZGE’YE ULAŞAN YARDIM

Antalya’da 13 günlükken sol bacağını kaybeden ve babası tarafından kurulan düzenekle yürümeyi öğrenen Özge için beklenen destek nihayet geldi. Eğitim yılı öncesi, dar gelen protezi nedeniyle okula gidememe tehlikesi yaşayan Özge için pek çok vatandaş aileye ulaşarak yardım teklif etti. Dinçer Azaphan, “Az önce Özge kardeşimiz ve babasının videosunu izledim. Hemen yarın kalan eksik bütçenin tamamını kapatarak protez için yardımcı olacağız. Bundan sonraki hayatında Özge kızımızın yüzü inşallah hep gülsün” diyerek destek sağladığını belirtip, baba Ali İhsan Yıldırım ve kızı Özge’nin kendisine teşekkür eden mesajını paylaştı.

TEŞEKKÜR VİDEOSU YAYINLANDI

Azaphan’ın yardımına karşılık olarak baba ve kızın gönderdiği videoda, “Dinçer abi bize yardımın ulaştı, çok teşekkür ederim” sözleri yer aldı. Bu destek, Özge’nin eğitim hayatına sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için büyük bir anlam taşıyor.