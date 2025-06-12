Antalya’da Köprü Taşları Tahrip Oluyor

TA HISTORIK SOĞUCAKSU KÖPRÜSÜ’NDEKİ ZEHRİYETİ DEĞERLENDİRİYOR

ANTALYA’nın Aksu ilçesinde yer alan ve Roma döneminde su kemeri olarak inşa edilen, Selçuklu döneminde ise köprü şeklinde kullanılan Soğucaksu Köprüsü, mangal yakma alışkanlıkları yüzünden ciddi şekilde hasar görüyor. 52 metre uzunluğundaki tarihi köprünün taşları, mangalcıların yaktığı ateş nedeniyle kırılıp, çatlamış durumda. Köprü, 2009-2010 yılları arasında Karayolları 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından tadilat edilmişti. Ancak son zamanlarda alkol tüketimi ile birlikte mangal yakma amacıyla köprünün çevresi adeta bir sosyal alan haline gelmiş.

ÇEVREDE YAŞAYANLARIN ŞİKAYETLERİ ARTIYOR

Şehirde 2025 yılı ‘Çevre Başkenti’ olarak tanıtılırken, tarihi köprünün bulunduğu bu alanın bu görüntüsü yerel halkın tepkisini çekiyor. Özellikle alkol tüketimi yapan kişiler ve ateş yakanlar, bölge sakinlerinin güvenlik endişelerini artırmakta. Köprünün taşlarına verilen zarar, bölgedeki vatandaşların gündeminde en çok şikayet edilen konuların başında geliyor. Heykeltıraş Fedai Bircan, “Roma Perge döneminde su kemeri olarak inşa edilmiş. Turgut Özal döneminde restore edilmiş. Ben atölyeye gelip giderken görüyorum, burada mangal yapıyorlar. Gençler bira içiyor” diye belirtiyor. Bircan ayrıca, “Bazen geç kalıyorum akşam saatlerinde. Birkaç kez uyardım ama tepki alacağım endişesiyle vazgeçtim. Görevlileri de aradım ama ilgilenen olmadı. Burası tahrip edilmeye devam ediyor” diyerek durumu üzülerek ifade etti.

GELECEK İÇİN ÖNERİLER

Sözlerine devam eden Bircan, tarihi dokuların korunması gerektiğine dikkat çekiyor ve, “Bu tür taş işiyle ilgilendiğim, sanatsal faaliyette bulunduğum için buna çok üzülüyorum. Bunun geri dönüşü çok zor. Tadilat gerekiyor. O yüzden vatandaşın duyarlı olmasını istiyorum” çağrısında bulundu. Ayrıca, yetkililerin devriye gezip bu alanları kontrol etmeleri ve kurallara uymayanlara cezalar yazmaları gerektiğini belirtti.