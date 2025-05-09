Antalya’da Köprüden Düşen Genç Yaralandı

GENÇ KÖPRÜDEN DÜŞTÜ

Antalya’da köprünün beton bariyerlerine çıkan bir genç, dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düştü ve yaralandı. Olay sonrası sedyeye alınan genç adam, itfaiye aracının vincindeki halatın bağlanmasıyla düştüğü yerden çıkarılıp hastaneye tedavi için götürüldü. Kaza, saat 23.00 civarında Konyaaltı ilçesine bağlı Arapsuyu Mahallesi’nde bulunan Recep Tırak Köprüsü’nde gerçekleşti.

ARKADAŞLARINDAN AYRILDIĞI AN

Elde edilen bilgilere göre, Deniz E. (31) arkadaşlarıyla birlikte Konyaaltı Sahili’nde dolaşırken köprüye geldi. Arkadaşları yola devam ederken, Deniz E. köprünün beton bariyerlerine çıktığında dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. O sırada bölgede bulunan özel bir güvenlik görevlisi durumu fark etti ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üzgün genç adamı kurtarmak için çalışmalar başlattı. Aynı zamanda, polis ekipleri olayın çevresinde güvenlik sağladı. Deniz E.’yi göremeyen arkadaşları geri dönüp çalışmaları merakla izledi. İtfaiye ekipleri, sedyeye aldıkları Deniz E.’yi kurtarma aracı ile vincin yardımıyla düştüğü yerden çıkardı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

İlk müdahalesi ambulans içerisinde yapılan genç adam, tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olay, alanda büyük bir panik yarattı ancak ekiplerin hızlı müdahalesiyle genç adam hastaneye ulaştırıldı.