Antalya’da Köprüyü Aşan Kişi Düşüp Yaralandı

KAZA ANI VE YARALANMA DURUMU

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen bir olayda, köprünün bariyerlerine çıkan Deniz E. (31), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Düşme sonucu yaralanan kişinin acil durumunu duyan bir güvenlik görevlisi, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KURTARMA OPERASYONU

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yaralı Deniz E’yi, sedyeye alarak kurtarma aracındaki vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. Olayın ardından yaralı, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.